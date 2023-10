Ai microfoni de “La Nazione“ Francesco Bolzoni ha rilasciato delle parole in vista di Palermo-Spezia, due delle sue squadre in cui ha giocato in carriera. Ecco le sue parole:

«Al Barbera i bianconeri non partiranno sconfitti, hanno una rosa composta da giocatori che in Serie B tutti vorrebbero. Forse hanno perso punti per la tensione, hanno bisogno di prendere ritmo e intensità. A Palermo e poi contro Cremonese e Cosenza lo Spezia può dare segnali, se fa diversi punti può qualificarsi per i play-off. La promozione è ancora possibile e l’esempio è il mio Palermo di quando scendemmo in B e poi dopo sette giornate fu esonerato Gattuso. Partimmo male, poi venne Iachini e a fine anno tornammo in Serie A».