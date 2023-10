Il caso scommesse è uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni. Anche Miralem Pjanic ha rilasciato delle parole in merito in una diretta Instagram di Marialuisa Jacobelli (Sport Mediaset). Ecco le sue dichiarazioni:

«Sono rimasto sorpreso quando ho appreso la notizia. Quando un giovane guadagna tanto può capitare che commetta errori, ma in questo caso non vale la pena rischiare. Auguro il meglio ai calciatori coinvolti e che non abbiano combinato le partite: se cosi fosse spero che la pena sia la minima per tutti. Il calcio è cambiato tanto, si pensa più al lato economico che alla carriera e alla crescita, e spero che non ci sia più niente di così grave».