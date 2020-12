Intervistato da “La Stampa” il ministro della Salute Roberto Speranza, ha ribadito: “Gennaio sarà il mese della vaccinazione e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa. Il 29 dicembre l’Agenzia europea dei medicinali Ema dovrebbe autorizzare il vaccino di Pfizer e BioNTech. Da quel giorno l’Italia sarà pronta a partire”.

“Massimo rigore e massima sicurezza – ha concluso Speranza – il cuore delle vaccinazioni sarà primavera estate, volontaria e sicura”.





Speranza, inoltre, invita alla cautela per le feste, visto che l’epidemia è tutt’altro che domata. “Sono preoccupato per le due settimane delle feste natalizie. Se passa il messaggio liberi tutti si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio, quando saremo in piena campagna vaccinale”.