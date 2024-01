Spartak Mosca: Promes rischia oltre dieci anni di carcere

Il giocatore dello Spartak Mosca Promes, come riporta fanpage.it, rischia di finire in carcere per contrabbando illegale di cocaina. Inoltre è stato accusato di tentato omicidio dal cugino.

Secondo il tribunale di Amsterdam, infatti, il giocatore fa parte di una rete di criminali: come riporta Voetbalzone, l’olandese è accusato di aver importato non meno di 1.361 chili di cocaina e di avere un ruolo da leader all’interno dell’organizzazione criminale sulla quale si sta già indagando. Promes sta lavorando per ottenere il passaporto russo in modo da poter eludere qualsiasi punizione.