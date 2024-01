Continua l’ottima esperienza per l’ex rosa Dario Saric. Il centrocampista rosanero, arrivato in Sicilia dall’Ascoli, si è poi trasferito in prestito all’Atalyanspor. Nella giornata di oggi, nella sfida contro il Sivasspor, il calciatore bosniaco è andato in rete.

Di seguito il video: