Spalletti lo ha scoperto a fine partita: c’è una talpa nello spogliatoio | “Te lo hanno raccontato, sicuro!”

Annuncio da non credere del ct azzurro, che si è infuriato in conferenza dopo una domanda facendo presagire alla presenza di una talpa.

E’ stata una partita emozionante quella tra Italia e Croazia, che si era messa molto male per gli azzurri, e che, negli ultimi istanti di gara, ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi e alla nazione.

Sarà proprio dal gol di Zaccagni che i ragazzi di Luciano Spalletti dovranno ripartire in vista della gara degli ottavi di finale contro la Svizzera, magari per cancellare una fase a gruppi non proprio eccellente.

Purtroppo però dalla partita pareggiata con i croati è saltata fuori una situazione a dir poco clamorosa. Il ct infatti ha affermato senza mezzi termini che è presente una talpa nello spogliatoio, lanciando l’allarme in casa azzurra.

Le parole di Spalletti che rivelano la scoperta incredibile

Come di consueto, nel post gara con la Croazia Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni in conferenza stampa. In particolar modo il ct azzurro è andato su tutte le furie quando gli è stato chiesto se la prestazione e la formazione schierata siano state una sorta di patto tra lui e la squadra. Il mister è letteralmente impazzito di fronte a questo quesito, e dalla risposta ha quasi lasciato presagire che è presente una talpa nello spogliatoio della nazionale. Di seguito le parole del tecnico di Certaldo.

”Questo gliel’hanno detto, ha fatto bene a ridirlo. Quanti anni ha? 51? Ha ancora 14 anni di pippe per arrivare a 65 come me. Io parlo con i giocatori, devono saper ascoltare con le loro orecchie. Patto cosa? Per gli altri? Patto per noi. Lei non l’ha interpretato, gliel’hanno detto. E fa bene a ridirlo, ma non si prenda delle licenze che non sono sue, ma sono debolezze. Che ci sia un ambiente interno e racconta le cose fuori fa male al suo di ambiente”.

Una situazione surreale per gli azzurri

Le parole di Luciano Spalletti sono state dovute più che altro alla rabbia e all’adrenalina per come è andata la partita e per il gol siglato all’ultimo secondo che ha regalato la qualificazione agli azzurri.

La sua è stata una semplice risposta a tono ad una domanda che non gli è piaciuta, e difficilmente possiamo pensare che sia presente una talpa nello spogliatoio della nazionale. O almeno lo speriamo…