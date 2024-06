“Ha diverse fratture, deve essere operato”: Euro 2024 finisce in tragedia | Salta un anno di calcio

Finisce con un grave infortunio il suo Europeo. Il comunicato della Federazione conferma: “Deve essere operato”.

Le ultime giornate dei gironi degli Europei stanno regalando tanta intensità e diverse sorprese. Tante gare fisiche e scontri al limite hanno caratterizzato diverse sfide, come intensa è stata anche la partita pareggiata in extremis dall’Italia contro la Croazia che è valsa la qualificazione.

L’obiettivo è quello di non perdere nessun protagonista per le fasi finali, evitare infortuni e navigare sereni. Ma alcune squadre hanno già subito forfait importanti, infortuni più o meno gravi, sia prima dell’Europeo che durante le partite dei girono.

Uno scontro di gioco, avvenuto all’ultima gara dei gironi, aveva messo in apprensione i tifosi e i compagni del giocatore, uscito malconcio da uno scontro di gioco. La Federazione con un comunicato ha fatto sapere che per il calciatore è stata necessaria una delicata operazione. Ecco le sue condizioni di salute: difficilmente tornerà in campo per concludere l’Europeo insieme alla sua nazionale.

Euro 2024: altro grave infortunio al volto

L’ultima gara di gironi per l’Ungheria è stata ricca di emozioni. Gli uomini di Marco Rossi hanno battuto infatti la Scozia con il risultato di 1-0 e il gol di Kevin Csoboth arrivato al minuto 100, ma i giocatori ungheresi non hanno potuto esultare fino in fondo per due motivo. Il primo è la qualificazione, che rimane in bilico, visti i 3 punti conquistati e una differenza reti di -3 che al momento non farebbe accedere come migliore terza l’Ungheria agli ottavi di finale.

Ma c’era anche grande apprensione per le condizioni di Verga. L’attaccante infatti in uno scontro di gioco ha riportato contro la Scozia delle fratture al volto, e portato in ospedale con una commozione cerebrale. Un altro grave infortunio al volto dopo quello di Mbappé.

Le condizioni di Varga

L’operazione per Verga è perfettamente riuscita, come ha comunicato la stessa Federazione Ungherese nelle ore subito successive all’incontro contro la Scozia. Il giocatore che era uscito in barella coperto dai teli è stato oprato all’ospedale di Stoccarda subito dopo la partita.

Ecco il comunicato della Federazione sui canali social ufficiali: “Secondo i medici dell’istituto specializzati in lesioni facciali l’intervento non è stato complicato, pertanto l’attaccante Varga potrà lasciare l’ospedale mercoledì“. Il giocatore tornerà a casa e non dovrebbe aggregarsi nuovamente alla squadra, nemmeno in caso di miracoloso ripescaggio.