Euro 2024, El Shaarawy presenta Svizzera-Italia: «Possiamo arrivare fino in fondo»

L’Italia, negli ottavi di finale di Euro2024, sabato all’Olympiastadion di Berlino affronterà alle ore 18:00 la Svizzera di Yakin. Nell’avvicinamento della partita, ha parlato in conferenza stampa Stephan El Shaarawy.

«Croazia? Una grande emozione. Un gol così ti dà una grande gioia. Dà consapevolezza: abbiamo capito che questa squadra non muore mai. La partita a livello di qualità non è stata eccezionale, ma c’è stato grande impegno e grande disponibilità. Una qualificazione meritata. C’è grande aspettativa e pressione su di noi, perchè siamo una squadra forte. L’Italia è campione in carica. Abbiamo una grande responsabilità, ma siamo una squadra fatta da grandi uomini. Penso che siamo una nazionale di grande qualità. Possiamo fare bene».

«Abbiamo avuto coraggio. Siamo una squadra di grande qualità. Siamo un po’ mancati di qualità. Il mister ci chiede un calcio offensivo e propositivo. Nell’ultime due partite è venuto meno, e dobbiamo migliorare. Ci chiede tanto fraseggio, e ci è mancato. Su di me? Il mister mi ha provato da quinto, esterno alto a destra e sinistra. Mi sto adattando alle esigenze, come ho fatto alla Roma. So che, anche giocando poco, posso risultare decisivo, come lo è stato Mattia (Zaccagni), nell’ultima partita. Dobbiamo farci trovare pronti».