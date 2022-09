Il ds della Spal Fabio Lupo ha parlato in conferenza stampa in merito al mercato:

«Volevo fare un ringraziamento a nome mio e delle persone che hanno lavorato con me in questo mercato. Innanzitutto al presidente Tacopina e agli investitori per aver fortemente creduto in noi ed in quello che stavamo facendo, per la fiducia che ci hanno concesso nell’operatività: non è così scontato in questo mondo. Ringrazio anche coloro che hanno vissuto quest’operatività nel quotidiano, come il direttore generale Gazzoli, che è stato di grande supporto, e il segretario Michele Sebastiani, che ho disturbato a tutte le ore, persino a Ferragosto, in questo marasma di operazioni in entrata ed in uscita. Voglio ringraziare anche voi della stampa per aver saputo cogliere il senso di quello che stavamo facendo pur sottolineando in alcuni momenti alcuni aspetti non positivi che non condividevate. Sono sempre state opinioni rispettabili, fondate e logiche anche quando non erano da condivise. Ho apprezzato gli elogi e le critiche ed anche il mercato ha giovato di questo rapporto di collaborazione, perché è importante lavorare in un rapporto sereno con i media. Non voglio essere ruffiano e so bene che per noi parlano sempre i risultati nel bene e nel male, ma vi voglio ringraziare per la professionalità dimostrata in questi mesi. Nel calcio le trattative sono al 99% tutte uguali e anche quelle che sembrano più scontate riservano un contrattempo. Non c’è stata una trattativa veramente ostica, grazie soprattutto alla grande disponibilità nei confronti della SPAL di cui abbiamo beneficiato. Ci sono giocatori che hanno voluto solamente la nostra società e questo ci ha agevolato perché non mi sono dovuto confrontare con una ritrosia verso la società o la città. Quando dicevi ‘SPAL’ ad alcuni si illuminavano gli occhi ed ora l’importante è portare tutto questo anche in campo».