Attraverso il proprio profilo Facebook, i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino” hanno pubblicato il seguente messaggio:

“Non sempre si può parlare male dei tifosi, di tutti noi. Non sempre si devono sminuire le cose belle che la tifoseria rossazzurra riesce a creare, temendo che prima o poi possa succedere qualcosa di negativo. Viviamo il momento, apprezziamo quello che di bello sta accadendo in questi giorni, poi al domani ci penseremo. Stiamo cavalcando l’onda lunga dell’entusiasmo della rinascita. Non tanto per una proprietà nuova e con i soldoni, ma per l’aria di serietà nel creare e cominciare a portare avanti un progetto serio, fatto bene, lungimirante e quasi futurista”.

“Caro “uncle Ross” il bagno di folla al Massimino per la presentazione post bando, la smania di cose nuove che arde nel tifoso catanese, l’ondata di abbonamenti che invade internet e i punti vendita, sono solo l’apice di quanto di bello la tifoseria rossazzurra è capace di creare. Si faccia pervadere, lei e tutta la squadra dirigenziale da questo entusiasmo, è benzina per i suoi progetti, è legna da ardere per i nostri sogni”.

“Siamo da sempre abituati a soffrire, a battagliare, a non avere le cose facili. Non ci spaventa ripartire dai bassifondi del mondo calcistico nazionale, lo abbiamo già fatto, nulla di nuovo. Fin quando c’è un sogno a tinte rossazzurre di un pallone che rotola in rete, i tifosi del Catania saranno sempre lì a soffrire, sostenere e gioire. Perché Catania è fatta da mille sfumature, ma quelle che brillano più di tutte, sono rossazzurre”.