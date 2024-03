Il caso Rubiales continua a far discutere in Spagna. La Procura ha presentato le sue richieste per il caso Rubiales: un anno per violenza sessuale, uno e mezzo per coercizione e l’impossibilità di avvicinarsi a Hermoso per quattro anni.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli il pubblico ministero Marta Durántez Gil ha pubblicato oggi la richiesta per le sanzioni.