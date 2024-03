Euro 2024, ultimo tentativo con la UEFA: Ct delle nazionali pronti a chiedere rose da 26 giocatori

Come riportato da calcioefinanza.it, in corso c’è un ultimo tentativo con la UEFA per confermare l’ampliamento della lista a 26 giocatori convocabili, invece che i 23 fin qui previsti.

Per il Mondiale 2022, era stato concesso a tutti i commissari tecnici di selezionare 26 calciatori giudicando eccezionali le circostanze in cui si svolgevano queste due manifestazioni, salvo poi tornare al passato.

Anche il Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, al quotidiano britannico The Times, ha dichiarato: «Nell’ultimo incontro con la UEFA, si è discusso un po’ tra alcuni commissari tecnici sulla possibilità di aumentare il numero di giocatori convocabili da 23 a 26».