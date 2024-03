Caso Tonali, colloquio Newcastle-FA: club non si attende squalifiche

Come riportato da TMW, il Newcastle non si attende una squalifica per i nuovi capi d’accusa che la FA ha mosso a Sandro Tonali.

Secondo la FA si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato 50 volte la FA Rule E8 scommettendo su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. C’è già stato una discussione fra i vertici federali e il club bianconero, attualmente fiducioso che non ci sia né un allungamento dello stop, né che gli venga impedito di allenarsi con la squadra.