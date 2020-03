Secondo quanto riportato da “Fanpage.it”, il premier spagnolo Sanchez ha annunciato la proroga del lockdown nel paese iberico fino al prossimo 9 aprile. Tutte le attività considerate non essenziali saranno chiuse mentre il resto della popolazione dovrà restare a casa per contenente l’emergenza Coronavirus. Nel corso della conferenza stampa in cui ha spiegato le decisione prese dal governo ha anche lanciato un messaggio a Bruxelles: “Il virus sta mettendo a dura prova il progetto europeo”.