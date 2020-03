Il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa, ha comunicato che è stato raggiunto un accordo con l’Anci per la distribuzione di beni di prima necessità ai cittadini indigenti. Ecco qui di seguito le sue parole: “Oggi abbiamo superato le 10mila vittime, numero che ci colpisce e allarga la nostra ferita che mai potremo dimenticare. C’è un altro dato che ci incoraggia: segnaliamo 1434 guariti, il numero più alto. Ci confronteremo con gli scienziati a inizio settimana, ma restiamo vigili e attenti. Lo Stato c’è. Siamo consapevoli che molti soffrono adesso, anche per quanto riguarda l’approvvigionamento. Per questo coinvolgiamo i sindaci e ci affidiamo a loro. Abbiamo appena firmato un nuovo dpcm che dispone 4 miliardi e tre. Con una ordinanza della Protezione civile aggiungiamo a questo punto 400 milioni del fondo di solidarietà da usare per le persone che non hanno soldi per fare la spesa. Già dall’inizio della prossima settimana speriamo che sarà possibili erogare generi alimentari alle persone bisognose. Siamo tutti sulla stessa barca. Faccio appello alla grande distribuzione se possono aggiungere un 5/10 per cento di sconto sui buoni spesa”.