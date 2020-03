Intervenuto ai microfoni di “Rai3”, Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, si è espresso così in merito alla possibile ripresa del calcio italiano: «Le previsioni che facevano pensare di poter riprendere a fine aprile o ai primi di maggio le competizioni sportive sono state un po’ troppo ottimistiche. Rispetto all’ipotesi del 3 maggio oggi sono molto, molto dubbioso. Di sicuro posso dire che qualora ci dovessero essere le condizioni per riprendere in alcune circostanze le competizioni, certamente queste si svolgeranno a porte chiuse. Per quanto riguarda il campionato di Serie A la scelta finale spetterà alla Federazione gioco calcio. Però era proprio alle previsioni ottimistiche soprattutto del calcio, che pensava di poter riprendere il 3 maggio, che mi riferivo. E’ difficile che possa riprendere. Se poi la Federazione deciderà di posticipare le partite in piena estate, questo rientra nell’autonomia dello sport però immagino che questo debba conciliarsi con tutti gli altri campionati a livello internazionale».