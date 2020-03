«Non posso dire io fino a quando devono rimanere chiuse le scuole. Penso che bisogna mettere i nostri ragazzi nella condizione di non passare il resto dell’anno scolastico senza avere la loro parte di programma. Stiamo lavorando a una proposta per coinvolgere il servizio pubblico televisivo nella formazione dei ragazzi. Finché non ci si dice che li possiamo mandare a scuola, bisogna proteggere i nostri ragazzi. Se a scuola non si va, non è giusto che le famiglie paghino le rette. Penso che alla fine, per affrontare seriamente questa emergenza, serviranno piu’ o meno 100 miliardi. Penso che sarebbe importante dare a monte un segnale di questo tipo, per tranquillizzare i cittadini. Avere chiamato il primo decreto Cura Italia ha generato ansia e panico tra i cittadini e le imprese. Abbiamo chiesto alla maggioranza di avere un quadro complessivo delle risorse e della visione alla base della spesa di quelle risorse». Queste le parole rilasciate da Giorgia Meloni, ai microfoni di “Porta a Porta”.