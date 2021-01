Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso una diretta Instagram, circa la ripartenza del calcio dilettantistico.

“Ci stiamo lavorando, è un’opzione sul piatto quella di dare un contributo per le spese sanitarie e i tamponi con il prossimo decreto ristori. Logicamente in presenza dei tamponi sarà possibile provare a far ripartire i campionati”.