Qualche settimana fa aveva fatto scalpore il licenziamento dell’allenatrice Alice Broccoli dagli esordienti della squadra San Martino a San Leone (CLICCA QUI).

Alice sostiene di essere stata licenziata a causa di alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram in cui posava con la casacca dell’Atalanta, in mutandine e tatuaggi.





A scendere in campo al suo fianco, sono i giocatori dell’Atletico San Lorenzo, che si sono fatti fotografare in mutande per solidarietà. In basso il post in questione: