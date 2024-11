Sottil presenta Pisa-Sampdoria: «Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro»

Alla vigilia della sfida tra Pisa e Sampdoria è intervenuto il tecnico dei blucerchiati Sottil per presentare la gara:

«Quando si perde nessuno è contento. Bisogna avere sempre lucidità. Questa squadra ha fatto sette punti in tre gare prima di Brescia con tante cose positive fatte anche domenica scorsa. Col Brescia abbiamo giocato molto meglio ma abbiamo perso. Abbiamo già analizzato il perché ma non ne parliamo più. Il Pisa è una squadra di categoria molto pratica. Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, hanno individualità importanti con un’identità importante. La classifica la guardo sempre, lo so, ma la guarderà a fine girone di andata. Sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, non dobbiamo farci prendere da panico o ossessione ma siamo consapevoli che dobbiamo risalire. Io penso che il Ferraris e i nostri tifosi siano un valore aggiunto. Vorrei sempre giocare in uno stadio così. Questo è quello che penso. Anche nella sconfitta, in una partita difficile contro il Brescia, la gradinata ci ha spinto, sostenuto e poi ha applaudito i ragazzi. Pedrola? Sta bene e sta crescendo sempre di più. Sta iniziando ad avere minutaggio perché lo merita. Porta delle caratteristiche diverse, ha questo guizzo e l’uno contro uno importante. Tutino? Non sta succedendo niente. E’ un giocatore importante per questa squadra. Sono sicuro che farà tanti gol, come Coda e come gli attaccanti che sono sei e tutti bravi. Deve solo rimanere sereno, lavora tantissimo».