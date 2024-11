Alvini presenta Brescia-Cosenza: «Daremo il massimo in campo»

Il tecnico del Cosenza Alvini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo match contro il Brescia:

«Abbiamo un obiettivo sportivo, raggiungere la salvezza – si legge su tifocosenza.it -. Siamo contenti di fare questo viaggio per il Cosenza, vogliamo dare tutto. E anche se domani non potremo essere seguiti dai nostri tifosi, vogliamo regalare loro una gioia. Sono certo che daremo il massimo in campo. Una squadra che mi piace: esperta, di categoria, guidata da un allenatore con esperienza. L’anno scorso ha chiuso all’8° posto, ha fatto ai playoff e punta a migliorare questo risultato. Viene da una vittoria importante con la Sampdoria e un pareggio con lo Spezia, squadra molto forte, sono risultati significativi, lo sappiamo. Ma noi vogliamo dare continuità a quanto stiamo facendo. Andremo lì a fare la nostra partita, stiamo bene e ce la andiamo a giocare. Questo ci sarà sempre nel DNA del Cosenza».