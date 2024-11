Grosso presenta Sudtirol-Sassuolo: «Non faccio caso a quello che dice la classifica»

Alla vigilia della sfida tra Sudtirol e Sassuolo è intervenuto il tecnico dei neroverdi Grosso per presentare la gara:

«Nessuno di quelli che non avevamo la partita scorsa recupera perché Moldovan, Ghion, Doig e Lovato saranno fuori. Antiste e Mulattieri hanno avuto dei problemi intestinali e se stanno bene verranno con noi, se stanno non benissimo ci saranno altri compagni, abbiamo qualche ora per decidere. Non faccio caso a quello che dice la classifica perché penso che sia presto e neanche è importante quello che abbiamo fatto perché non ti dà vantaggi nella partita che viene. Loro hanno 13 punti, hanno fatto delle belle gare dove non hanno raccolto tutto quello che meritavano, hanno fatto dei bei colpi fuori casa. Hanno cambiato allenatore ma la costante della mentalità che sono stati in grado di mettere in campo negli altri anni la troveremo anche domani. Loro faranno il massimo. Berardi? Domenico sta bene e inizierà la partita se non succederà nulla tra oggi e domani. Sono contento di quello che stanno facendo gli attaccanti, li ho anche alternati, e sono contento delle prestazioni, di come si mettono a disposizione. È presto per vedere cosa potrà succedere, non ha senso disperdere energie in questa direzione. È sempre stato un campionato equilibrato, ha permesso a delle squadre con dei filotti di potersi aggrappare o scendere. Abbiamo avuto una settimana di tempo per recuperare, poi ci sarà la sosta. Abbiamo potuto recuperare le energie e metterò in campo i ragazzi che penso possano far meglio, sapendo che saranno determinanti i ragazzi che entreranno perché chi entra è sempre importante e noi da questo punto di vista stiamo facendo bene».