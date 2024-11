Maran presenta Brescia-Cosenza: «Stanno alzando tutti il livello»

Alla vigilia della sfida tra Brescia e Cosenza è intervenuto il tecnico Maran per presentare il match:

«Samp? Quella gara ci ha dato la spinta giusta, è vero. Abbiamo l’opportunità di dare un valore incredibile a questa prima parte di campionato, arrivando nel modo giusto alla sosta. Il secondo tempo con lo Spezia ha aperto una partita che è ancora in corso, terminerà solo al triplice fischio di domani. Moncini ha lavorato con la squadra per quasi tutta la settimana, e come lui Galazzi: convocherò entrambi. Resterà invece fuori Fogliata, che ha stretto i denti a Genova, ma si porta dietro un fastidio da un po’ di tempo. Stanno alzando tutti il livello, sabato hanno dimostrato che posso contare su di loro. Sfogo Bjarnason? Lo stimo anche per questo, l’ha detto nel modo giusto, con spirito costruttivo. Birkir è un esempio per tutti».