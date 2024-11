Possanzini presenta Mantova-Cremonese: «Ci siamo preparati con cura»

Alla vigilia della sfida tra Mantova e Cremonese è intervenuto il tecnico Possanzini per presentare la gara:

«Ci siamo preparati con cura. Ci siamo confrontati, i ragazzi sono consapevoli che nelle ultime partite potevano raccogliere di più e hanno voglia di farlo. L’occasione capita con la Cremonese. Giochiamo in casa, in un ambiente caldo. Possiamo fare una grande partita. Possono aspettarci come prenderci. L’unica certezza è che la Cremonese dispone di giocatori di grossa qualità. E, a differenza nostra, sfrutta le occasioni che crea. Morale? No, da questo punto di vista sono tranquillo perchè vedo come lavora il gruppo. Le mie preoccupazioni semmai sono relative alla piazza. Non voglio che la gente perda la fiducia. Purtroppo in questa fase non veniamo premiati dai risultati, però le partite ce le giochiamo fino all’ultimo. E spero che di questo il pubblico tenga conto. Energie ne abbiamo da vendere, sia fisiche che mentali. Sicuramente la sfrutteremo per fare le nostre analisi e valutazioni, però il nostro principale obiettivo adesso è chiudere al meglio questo ciclo. Stiamo bene sotto tutti i punti di vista, ci manca solo qualche risultato. Certo non sarei credibile se dicessi che è una partita come le altre. Ma i ragazzi lo sanno, non c’è bisogno che batta su questo tasto».