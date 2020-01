Attraverso una nota, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha rassicurato la popolazione parlemitana in merito al sospetto caso di Coronavirus registrato a Palermo questa mattina e smentito nel pomeriggio (Clicca qui): “Il sistema dei controlli sulla possibile diffusione del Coronavirus ha funzionato bene e, in tempi brevissimi, mostrato che non vi è motivo per allarmismi. È una ulteriore conferma della necessità di non alimentare psicosi di alcun tipo”.