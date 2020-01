Allarme rientrato per quanto riguarda il caso del turista cinese con sospetto coronavirus a Palermo. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, i risultati degli esami sono negativi. Sospiro di sollievo dunque dopo le prime ore di preoccupazione. Il turista era stato prelevato da un hotel del centro e portato nel reparto di Malattie infettive del Cervello. Originario di Shangai, era arrivato in Sicilia da due giorni dopo aver visitato Roma. Stamattina i sintomi dell’influenza lo avevano colpito, costringendolo a restare in camera e a rivolgersi alla reception. La procedura verrà chiusa con i risultati delle analisi di laboratorio eseguite al Policlinico. Poi sarà l’assessorato regionale alla Salute a diramare una nota ufficiale per confermare la notizia.