Prende il via il nuovo corso per diventare direttore sportivo. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, ci sono anche il palermitano Alessio Cracolici, 35enne team manager del Parma, e l’ex bomber del quartiere Uditore, Emanuele Calaiò, tra i 50 allievi che dal 4 febbraio prossimo parteciperanno a Coverciano al corso per direttore sportivo. Insieme a loro ci saranno anche l’ex difensore di Inter e Roma Nicolas Burdisso e l’ex portiere di Palermo e Chievo Stefano Sorrentino. Presente anche Munari.