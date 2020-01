Il tecnico del Savoia, Parlato, ha presentato la sfida contro la Cittanovese. Ecco le sue parole e il video della conferenza stampa: «Cinque punti dal Palermo? Non dobbiamo ragionare su un discorso di distanza, ma dobbiamo ragionare sempre domenica dopo domenica. Ci sono tante partite alla fine, quindi concentriamoci sulla Cittanovese. Non abbiamo un altro girone di ritorno, nelle partite del girone di ritorno dove il livello tra la prima e l’ultima si equivale bisogna portare i punti a casa. Pensando a noi dobbiamo fare in modo di correggere alcuni difetti dando allo stesso tempo forza alle cose positive che abbiamo. Non possiamo permetterci ulteriori errori, dobbiamo essere ancora più forti, letali dal primo all’ultimo minuto».