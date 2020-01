Anche Forbes parla della possibile cessione del Milan. Il club rossonero potrebbe presto passare nelle mani del colosso LVMH, nonostante le smentite. Nell’articolo, si legge di “un’affare diverso da tutti gli altri, un’acquisizione diversa da tutte quelle viste fin’ora”. Ad esempio, potrebbe essere proprio LVMH a fornire le divise da gioco al Milan, ma al di là di questo semplice aspetto – si legge – potrebbe essere un’operazione di carattere enorme visto che ogni prodotto appartenente all’azienda potrebbe essere utilizzato dal club consentendo un ritorno in termini di pubblicità davvero mai visto prima. LVMH, leader del lusso, potrebbe dunque stravolgere l’intero mondo del calcio. Per leggere l’articolo in lingua originale clicca qui.