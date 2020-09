È tutto pronto per la Champions League 2020-21. I sorteggi per la prossima fase a gironi, secondo quanto riporta “Skytg24” , si terranno giovedì 1 ottobre a Ginevra, in Svizzera.

La prima fascia è composta dai detentori di Champions ed Europa League, oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking Uefa. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono determinate dai coefficienti dei club, un valore stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi cinque anni. Ecco le fasce per l’edizione 2020-21 (le prime due sono già definite, la terza e la quarta lo saranno dopo le ultime qualificazioni):

FASCIA 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit St Pietroburgo, Porto.

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

FASCIA 3 o 4: Dinamo Kiecv, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvaros.

Le squadre saranno divise in quattro teste di serie. La fascia 1 sarà composta dai detentori di Champions ed Europa League più i campioni delle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla 2 alla 4 saranno determinate dalla classifica dei coefficienti delle società qualificate. Nessun club potrà affrontare un’altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione.

Di seguito le date della competizione:

FASE A GIRONI

1^ giornata: 20/10/2020–21/10/2020

2^ giornata: 27/10/2020–28/10/2020

3^ giornata: 03/11/2020–04/11/2020

4^ giornata: 24/11/2020–25/11/2020

5^ giornata: 01/12/2020–02/12/2020

6^ giornata: 08/12/2020–09/12/2020

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021