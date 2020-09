Alessio Cerci, ex di Torino e Atletico Madrid, reduce da una parentesi poco convincente alla Salernitana, potrebbe scendere in serie C. Secondo quanto riporta il noto giornalista Nicolò Schira, a tentare l’attaccante ci sarebbe la proposta del Lecco e del suo direttore sportivo Fracchiola.

Trattativa già avviata con l’uomo mercato dei lombardi in pressing per convincere il classe ’87.