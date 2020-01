Stefano Sorrentino, che da qualche giorno ha annunciato l’addio al calcio giocato, è stato intervistato dai microfoni di “TRM”. Ecco le parole dell’ex portiere rosanero: «Al Palermo non servono le polemiche, creando questo caos sta dando del materiale al Savoia. Il Palermo è più forte, il Palermo è in testa. Il Palermo deve pensare a vincerle tutte da qui alla fine per andare in C. Le chiacchiere è giusto farle fare agli altri».