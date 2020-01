Stefano Sorrentino, che da qualche giorno ha annunciato l’addio al calcio giocato, è stato intervistato dai microfoni di “TRM”. Ecco le parole dell’ex portiere rosanero: «Se il Palermo andrà in C? Ce la può fare, anzi ce la deve fare. Sono passati parecchi mesi con il Palermo in testa, ce la farà ne sono convinto».