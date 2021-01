Ci sono importanti novità in merito alla questione diritti tv. Stando a quanto riferito da “Il Sole 24 Ore”, per quanto riguarda il triennio 2021/2024, sono state aperte le buste e ci sono delle soprese: per Dazn la candidatura è forte insieme a Tim. Al momento Sky sarebbe indietro mentre non ci sarebbero offerte di Amazon.

Per quanto riguarda i diritti nazionali, Sky ha manifestato l’interesse per l’opzione canale della Serie A nel caso non dovesse arrivare un accordo. La griglia di partenza si delinea quindi con

Dazn (da sola e senza Tim) e SkyItalia (più indietro) sul fronte broadcaster con offerte su quasi tutti i pacchetti; la stessa Sky e Infront per il canale della Lega.