Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Andrea Saraniti, attaccante in forza al Palermo, ha voluto lanciare questo messaggio a tutto l’ambiente rosanero:

“Ci sono periodi difficili ma ciò non significa mollare…. Dalla mia parte ho mia moglie e le mie figlie che mi danno la forza di lottare in questi momenti… Ed io riesco sempre a risollevarmi… Specialmente quando tutti vogliono darmi il colpo di grazia… Ma nessuno credetemi c’è mai riuscito, alla fine faremo i conti”. In basso il post in questione