E’ diventato virale il video girato durante un posto di blocco della Polizia, in cui un automobilista fermato, si è giustificato dicendo “Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica”. L’agente di polizia autore del video è stato subito identificato, fanno sapere dalla Questura, e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. Nei prossimi giorni la Questura valuterà se intraprendere eventuali altre azioni legali. CLICCA QUI per vedere il video in questione.