Come dimostra il video riportato da “La Sicilia” il sindaco di Messina Cateno De Luca ci ricasca. Dopo essere finito qualche giorno fa nella bufera per aver violato la quarantena ed essere andato a prendere le uova nella campagna dalla madre, il “sindaco sceriffo” fa un altro clamoroso autogol e sempre con le uova. Anche se stavolta si tratta di quelle di Pasqua. De Luca infatti si è presentato questa mattina nel quartiere delle baraccopoli di Messina per quella che voleva essere una iniziativa di solidarietà, ovvero distribuire uova di Pasqua ai bambini delle famiglie più povere che da anni vivono nelle baracche della città dello Stretto. Ma l’iniziativa si è trasformata in una clamorosa violazione delle regole governative per l’emergenza coronavirus, con un evidente assembramento di persone senza alcuna distanza di sicurezza. CLICCA QUI per vedere il video.