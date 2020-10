Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Facebook”, Sonny D’Angelo ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non esultare dopo aver siglato il gol dell’1-0 nel match contro il Palermo.

Ecco il suo messaggio: “Non ho esultato perché ho TROPPO RISPETTO per la mia città e per i TIFOSI della mia città!! Non per altre motivazioni, tutto il resto sono chiacchiere ed io con la mia umiltà e con la mia fame oggi posso dire che mi sono tolto un sassolino dalle scarpe.

Bravissimi tutti, forza Avellino forza lupi!”. In basso il post in questione.