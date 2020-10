Oggi pomeriggio è andato in scena il match tra Viterbese e Bari, gara valida per la 4^ giornata del campionato di serie C Girone C. Il match si è concluso con il risultato di 3-0 a favore del Bari , che si è aggiudicato così la testa della classifica.

Una vittoria avventuna davanti agli occhi di Aurelio De Laurentiis, presenza d’eccezione nello stadio della Viterbese, chiuso al pubblico e aperto solo agli addetti ai lavori.





Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha assistito per la prima volta dal momento dell’acquisto della società biancorossa a una partita del Bari da spettatore, a pochi passi da suo figlio Luigi, amministratore unico della Ssc Bari e Luca, figlio di Luigi e già interessato al calcio nonostante la giovanissima età.