«Stiamo vivendo un momento particolare tutti quanti. È una pandemia, quindi stanno saltando tutti gli schemi e viviamo alla giornata. Questo ci frena, come l’altro giorno prima del Potenza. È un mondo diverso, noi siamo capitati in un girone complicatissimo e di un livello molto alto. Io sto in una piazza importantissima, torno in Italia giocando ad alti livelli». Queste le parole del difensore del Palermo, Michele Somma, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.