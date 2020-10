«Ternana? È una delle squadre da battere, noi abbiamo il dovere di mettere in difficoltà tutte le squadre. Abbiamo l’obbligo di fare benissimo su tutti i campi e sicuramente sarà così anche a Terni. Com’è cambiato Boscaglia? Sicuramente andando avanti uno fa altre esperienze e mette cose nuove nel bagaglio. L’ho trovato con voglia di far bene, come tutti gli altri. Ci manca solamente andare in campo e fare squadra. Ma l’importante è che questa voglia c’è a 360° da parte di tutti». Queste le parole del difensore del Palermo, Michele Somma, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.