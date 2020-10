«Mi sento pronto e disponibile, poi la decisione spetta al mister. Posizione? Ho sempre fatto il centrale, ma ho giocato anche come terzino e in una difesa a 3. Mi adatto ovunque, l’importante è giocare. Se speravo di sfidare mio padre? Sì, altrimenti mi prendeva in giro. Dovevo batterlo per forza, ma è stato soltanto rinviato. Come ho vissuto la settimana pre Potenza? Ci sono stati degli sfottò, una settimana atipica, ma con mio padre abbiamo parlato di tutt’altro. Abbiamo fatto uno 0-0, solite dinamiche tra padre e figlio anche perché era una settimana particolare per entrambi». Queste le parole del difensore del Palermo, Michele Somma, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione.