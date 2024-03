Soleri e Mancuso all’asciutto, il Palermo senza gol di…scorta

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui gol dalla panchina che non arrivano più.

Il Palermo cerca anche i gol degli attaccanti di scorta. I rosanero, che nelle ultime quattro gare sono caduti tre volte, adesso hanno l’intenzione di rialzarsi il più presto possibile e per farlo serve anche l’apporto della panchina.

Se Brunori ha comunque, seppur non con grandissima continuità, realizzato 12 reti, c’è chi come Mancuso e Soleri non trova la via della rete ormai da parecchie giornate. Eppure, nella prima parte del campionato, l’ex Empoli era stato preziosissimo in fase realizzativa. Suo il gol allo scadere sul campo dell’Ascoli, dove i rosanero si imposero per 1-0. Soleri dopo il gol realizzato a Piacenza contro la Feralpisalò e la gioia di Mancuso per la rete allo Spezia Stulac, per il 2-2 finale al Barbera. Da lì in poi pochi guizzi.