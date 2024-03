Palermo, la panchina non è più una miniera: anche le altre riserve fanno fatica

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla panchina del Palermo che non è più prolifica.

Con 13 gol e 11 assist in 30 partite (con 150 cambi utilizzati), il Palermo è la seconda squadra migliore della Serie B per apporto della propria panchina a partita in corso.

Davanti ai rosanero, solo la capolista Parma che con gli stessi cambi effettuati e lo stesso numero di partite, ha raccolto 15 reti (e 6 assist). Dati importanti, quindi, ma purtroppo… vecchi. Ebbene sì, perché il Palermo non riesce più a raccogliere dai subentrati gol o giocate decisive ai fini del risultato finale.

Eccezion fatta per Soleri, che comunque non segna dalla trasferta di Piacenza del 10 febbraio contro la Feralpisalò, nessun altro elemento della rosa del Palermo è riuscito a incidere a partita in corso durante questo 2024, contrariamente a quanto avvenuto nel girone d’andata, quando le marcature furono dieci.