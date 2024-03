L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul paradosso Sebastiano Desplanches.

Minuto 36, partita di qualificazione per gli Europei Under 21, Sebastiano Desplanches, portiere degli azzurrini, para un rigore al turco Yildirim. Peccato però che il titolarissimo della nazionale Under 21 non abbia ancora esordito con la maglia del Palermo.

Nemmeno un minuto. È un paradosso del destino di uno dei talenti più interessanti del calcio nostrano. In porta non si opta facilmente per il turnover e la vita dell’estremo difensore si sa che è fatta di scelte nette e solitudine quando ti trovi a fare il secondo.

Ma i numeri parlando da soli: Desplanches, 21 anni, scuola Milan e miglior portiere dell’ultimo Mondiale Under 20, da quando è arrivato in rosanero ha giocato solo 420 minuti, ma tutti con gli azzurrini, subendo appena tre gol. A Palermo, invece, è inchiodato a fare il secondo di Mirko Pigliacelli, portiere rodato per la categoria. Una questione di esperienza, che forse in una logica molto comune al calcio italiano, è la scelta più semplice e meno rischiosa, ma quella che non aiuta i giovani talenti.

