Soleri con Insigne e «Di Fra». Contro il Catanzaro Corini lancia un tridente inedito

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte in attacco del Palermo contro il Catanzaro.

Trentasei minuti. Sono quelli che nel complesso hanno giocato assieme Di Francesco, Soleri e Insigne nell’arco di queste ventuno giornate di Serie B. Trentasei minuti su 1.890 totali, quindi, bastano per sottolineare come quello che scenderà in campo a Catanzaro questa sera sarà un tridente inedito, nonostante sia composto da tre elementi molto importanti per questo Palermo. La novità, a dire il vero, sta tutta in un singolo giocatore: Soleri. Il numero 27 rosanero, infatti, giocherà la sua seconda partita da titolare di questo campionato e lo farà perché capitan Brunori è squalificato e sarà costretto a guardarsi il match contro il Catanzaro da casa.

Stessa situazione anche nella prima occasione con Soleri in campo ancora al posto di Brunori, ma il n. 9 in quel caso era stato mandato in panchina da Corini per via di un lutto familiare che aveva colpito il bomber rosanero pochi giorni prima del match casalingo contro il Lecco, poi perso 2-1, con rete

allo scadere proprio di Brunori, subentrato nel secondo tempo. Confermati gli esterni d’attacco nonostante la prova non del tutto esaltante contro il Modena, Insigne e Di Francesco proveranno a sfruttare i centimetri e la forza fisica dell’eroe di sabato scorso per provare a bucare la difesa dei giallorossi, magari sfruttando proprio il fatto l’effetto sorpresa che questo tridente può rappresentare anche per gli avversari. Un pizzico di imprevedibilità, quindi, che metterà a dura prova la squadra di Vivarini, che avrà pochi elementi a disposizione per imbrigliare questo terzetto che a Catanzao, però, deve dimostrare il giusto affiatamento nonostante i pochi minuti giocati insieme in due spezzoni di gara.