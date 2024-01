Brandaleone: “Chi vuol bene davvero al Palermo non crei mai il dualismo Brunori-Soleri”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un editoriale di Carlo Brandaleone si sofferma sul dualismo tra Brunori e Soleri da evitare.

Dopo i due gol nel finale contro il Modena, Soleri è chiaramente favorito su Mancuso. Le cose migliori le ha fatte quando è entrato in corso di gara (sia in C che in B) ma in pochi giorni l’attaccante romano s’è ritrovato da probabile partente a titolare. Una vicenda complessa, che ha sorpreso anche il Palermo quasi costretto a modificare le sue strategie. La trattativa per l’attaccante francese Henry del Verona sembrava avviata ed erano in tante le società di B che avrebbero preso volentieri Soleri. Oggi è tutto cambiato, forse è un bene che sia così per l’attaccamento alla maglia dell’attaccante.

A cui toccherà dimostrare di potere essere decisivo giocando anche dall’inizio, di non essere soltanto l’uomo della provvidenza. Una cosa però ci sentiamo di dire. Chi vuol bene davvero al Palermo non crei mai il dualismo, o l’antagonismo, tra Soleri e Brunori. Il Palermo ha bisogno di entrambi e senza i gol del capitano (ultimo quello molto bello realizzato contro il Modena) tutto è molto difficile. Nel 4-3-3 iniziale di Corini c’è posto per una sola punta centrale. Se non ci sarà un cambio di modulo bisognerà farsene una ragione e accettare le scelte del tecnico senza facili e dannosi populismi.