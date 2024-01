Sogno Napoli, idee chiarissime per l’ex rossonero | Con una chiamata corre in Campania

Il diretto interessato si è praticamente proposto al club azzurro, e adesso aspetta solo la comunicazione del presidente Aurelio De Laurentiis per passare ai campioni d’Italia in carica.

Sono giorni di grande fermento in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, che sta regalando parecchie novità in un gennaio che si sta rivelando molto caldo.

Dopo aver preso Mazzocchi dalla Salernitana e aver ceduto Elmas al Lipsia, il club azzurro sta per chiudere l’arrivo di Traoré e lavora a stretto contatto per tanti altri nomi.

Nel frattempo però un grande profilo si è praticamente proposto alla società di Aurelio De Laurentiis nel corso di una recente intervista, facendo accendere le speranze nei tifosi napoletani, pronti ad accoglierlo.

Ecco chi si è proposto al Napoli

Ariedo Braida è senza ombra di dubbio uno dei dirigenti sportivi più importanti del calcio italiano. Il 77enne friulano nel corso della sua carriera ha avuto diversi incarichi al Milan, club in cui è rimasto per ben 17 anni prima di passare al Barcellona. L’ultima esperienza per lui si è conclusa nel 2022, ed è stata alla Cremonese.

Nonostante l’età avanzata però il dirigente ha ancora voglia di mettersi in gioco, e nelle ultime ore, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è praticamente proposto al club partenopeo. Le sue parole sono arrivate sicuramente in termini scherzosi, ma di sicuro una chiamata da parte degli azzurri non gli dispiacerebbe affatto.

Le parole di Ariedo Braida

”Io al Napoli? Farebbe un affare. Napoli è una grande piazza e non serve che lo dica. Calcisticamente parlando è un posto importante, ha avuto grandissimi calciatori, c’è stato il più grande calciatore di sempre. Farebbe gola a tutti una piazza come Napoli, ma non voglio alimentare nulla. E’ bello anche solo accostare il mio nome al Napoli, mi fa piacere, ma non posso dire di più, non ci sono stati contatti”.

Braida poi ha parlato brevemente anche del collega Mauro Meluso, attuale ds del Napoli, e della critica situazione in cui si trova la squadra di De Laurentiis. ”Lo conosco, ha dimostrato il suo valore in altre squadre ed è bravissimo. Capita che le cose non vadano per il verso giusto. Auguro al Napoli di riprendersi al più presto, per i suoi tifosi, per la società che se lo merita”.