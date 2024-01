Balotelli: «Mourinho? In un Inter-Palermo mi diede del drogato»

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Mario Balotelli, ha raccontato un aneddoto su Jose Mourinho.

Ecco le sue parole:

«Ricordo un Inter-Palermo a San Siro, avevo la febbre ma nonostante questo Mou mi ha messo titolare. Segnai due gol nel primo tempo e lui mi faceva il gesto che ero drogato. Alla fine del primo tempo mi si era gonfiata la faccia. È stato molto importante per me, con lui ho vinto una parte dei trofei conquistati nella mia carriera. Mourinho e Mancini sono stati importantissimi per me, ma devo dire che Mancio sta al primo posto».