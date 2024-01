Palermo, la Primavera di scena a Cesena con la capolista

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo Primavera oggi impegnato contro il Cesena.

Sfida complicata a Cesena per gli aquilotti: questa mattina rosanero in trasferta contro la capolista. Un match difficile quello al Centro sportivo Rognoni che vedrà, a partire dalle 11.15, due squadre sfidarsi a viso

aperto, cercando di portare a casa i tre punti. Che servono sia ai rosa – reduci da una sconfitta in casa contro la Virtus Entella – ma anche alla capolista Cesena per allungare sull’inseguitrice Benevento con la quale è

capitolata nella scorsa giornata.

I ragazzi del tecnico Di Benedetto, quindi, dovranno fare attenzione, cercare di controllare il match e provare a portare a casa i tre punti o comunque un risultato positivo contro una squadra che farà di tutto per tornare alla vittoria. Inoltre, l’ultima volta che le due compagini si sono incontrate è stato nel 2013, quando il Palermo vinse 3-2 grazie alle reti di Bollino, Goldaniga e Kosni.